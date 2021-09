Niente mascherine a scuola dal 4 ottobre in alcuni casi. Il piano della Francia (Di mercoledì 22 settembre 2021) A partire da lunedì 4 ottobre, all'esterno e all'interno delle scuole francesi dei dipartimenti in cui il tasso di incidenza del Covid sarà inferiore a 50 casi su 100.000 abitanti non sarà più obbligatorio portare la mascherina. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 22 settembre 2021) A partire da lunedì 4, all'esterno e all'interno delle scuole francesi dei dipartimenti in cui il tasso di incidenza del Covid sarà inferiore a 50su 100.000 abitanti non sarà più obbligatorio portare la mascherina. L'articolo .

Advertising

DomenicaGianne4 : No Ermal, dove ci sono loro niente green pass, quindi niente vaccino, niente mascherine. Per loro. E a quanto pare… - Silvia72011422 : @cosipegioco Se mi fermo a pensare che lo scorso anno era un delirio anche solo trovare delle mascherine o l’amuchi… - JoOkumura : > e niente se ci andate buon per voi e fate i bravi con mascherine e tutto Per me se ne riparla fine pandemia (fra… - JuncoOfficial : @ArtemiosMilani No, andato ad un battesimo l'altro giorno, nessun distanziamento, niente green pass, nessuna regola… - WCostituzione : @loscornetteros Certo, il caso Svezia, uno fra tanti. Niente mascherine, niente lockdown e sono sempre stati molto… -