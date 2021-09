Advertising

DiMarzio : Dal #ManchesterUnited al #Monopoli, le parole del direttore sportivo - Mediagol : Monopoli, Fornasier: “Pronto a rilanciarmi, sto bene. United? Esperienza incredibile” - CalcioWebPuglia : Monopoli, si presenta Fornasier: 'Pronto per la prima volta in C, qui ho sentito fiducia' - SaboAnash : RT @DiMarzio: Dal #ManchesterUnited al #Monopoli, le parole del direttore sportivo - Zeddo15 : RT @DiMarzio: Dal #ManchesterUnited al #Monopoli, le parole del direttore sportivo -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Fornasier

Commenta per primo Importante acquisto per il, club militante in serie C primo in classifica dopo quattro giornate nel gruppo C assieme ...triennale il difensore classe '93 Michele, ...- Michelesarà un difensore delper le prossime tre stagioni. Il difensore classe '93 vanta esperienze con maglie importanti nella sua carriera: Manchester United , ...Michele Fornasier, difensore del Monopoli, ha parlato così in conferenza stampa come riportato da tuttocalciopuglia. "Ho scelto questa squadra perché è stata la ...Michele Fornasier, nuovo acquisto del Monopoli, ha parlato quest'oggi in conferenza stampa in vista della gara con la Virtus Francavilla. Ecco le sue parole: "Ho scelto questa ...