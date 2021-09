Minacciava la ex compagna | 34enne arrestato nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri di San Nicola la Strada, a chiusura delle indagini della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di R.V.G., 34 anni, ritenuto responsabile di atti persecutori ai danni della sua ex. E’ stato accertato come il giovane, al termine della relazione, avesse iniziato ad assillare la donna per indurla ad intraprendere nuovamente la loro relazione, assumendo comportamenti sempre più morbosi e intimidatori, tanto da portarsi ripetutamente nei pressi dell’abitazione della donna dove si appostava per incontrarla. Inoltre, utilizzando falsi profili sui social, screditava la vittima e i suoi familiari, giungeva persino a contattare alcune agenzie di onoranze funebri locali per l’organizzazione dei funerali della madre della ...