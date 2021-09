Mike Maignan risponde ai cori razzisti: “Bisogna essere più uniti in questa battaglia” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il portiere è stato vittima di alcuni insulti razzisti Mike Maigan è alla prima stagione con la maglia del Milan. Il rossonero ha il compito di non far rimpiangere Gigio Donnarumma e ora si trova anche alla prese con una problema enorme come il razzismo. Il numero uno, durante Juve – Milan è stato vittima di ululati razzisti e dopo una serie di polemiche ha preso in mano la situazione e ha scritto, con coraggio, un lungo post sul tema del razzismo nel mondo del pallone. Domenica sera alcuni tifosi bianconeri mi hanno preso di mira con grida razziali. Cosa volete che vi dica? Non sono né il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi giorni eventi vengono trattati come “incidenti isolati”, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora. Cosa facciamo per combattere il razzismo negli stadi? ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il portiere è stato vittima di alcuni insultiMaigan è alla prima stagione con la maglia del Milan. Il rossonero ha il compito di non far rimpiangere Gigio Donnarumma e ora si trova anche alla prese con una problema enorme come il razzismo. Il numero uno, durante Juve – Milan è stato vittima di ululatie dopo una serie di polemiche ha preso in mano la situazione e ha scritto, con coraggio, un lungo post sul tema del razzismo nel mondo del pallone. Domenica sera alcuni tifosi bianconeri mi hanno preso di mira con grida razziali. Cosa volete che vi dica? Non sono né il primo né l’ultimo giocatore a cui questo succederà. Finché questi giorni eventi vengono trattati come “incidenti isolati”, la storia è destinata a ripetersi ancora e ancora e ancora. Cosa facciamo per combattere il razzismo negli stadi? ...

