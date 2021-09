Max Verstappen torna su Monza: “Incidente? Normale in gara…” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarà penalizzato nel prossimo Gran Premio per lo scontro avvenuto a Monza con Lewis Hamilton. La FIA ha individuato in Max Verstappen il colpevole che, in un colpo solo, è riuscito nell’impresa di far ammainare bandiera bianca alla sua Red Bull ma, soprattutto, alla Mercedes del campione del mondo in carica. Una penalità che potrebbe mettere a rischio la corsa al Mondiale 2021. Il pilota olandese è tornato a parlare dell’Incidente avvenuto nel Gran Premio d’Italia ammettendo che si è trattato di un semplice scontro di gara. I commissari, evidentemente, non la pensano nella stesso modo. Max Verstappen torna a parlare di Monza Il pilota olandese torna a parlare del Gran Premio d’Italia e dello scontro con Lewis Hamilton. Ecco le parole del leader ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sarà penalizzato nel prossimo Gran Premio per lo scontro avvenuto acon Lewis Hamilton. La FIA ha individuato in Maxil colpevole che, in un colpo solo, è riuscito nell’impresa di far ammainare bandiera bianca alla sua Red Bull ma, soprattutto, alla Mercedes del campione del mondo in carica. Una penalità che potrebbe mettere a rischio la corsa al Mondiale 2021. Il pilota olandese èto a parlare dell’avvenuto nel Gran Premio d’Italia ammettendo che si è trattato di un semplice scontro di gara. I commissari, evidentemente, non la pensano nella stesso modo. Maxa parlare diIl pilota olandesea parlare del Gran Premio d’Italia e dello scontro con Lewis Hamilton. Ecco le parole del leader ...

