Matt Bomer dice addio a Willie Garson, a lui si unisce Tiffani Thiessen (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il cast di White Collar per anni è stato una famiglia e chi ha seguito la serie lo sa bene. Il loro legame è andato ben oltre il set e adesso tocca a Matt Bomer dire addio al suo amato amico Willie Garson. L’attore ammette di non riuscire a pensare alla vita senza di lui, non sa ancora bene chi chiamerà quando vorrà sorridere o vorrà trovare l’ispirazione, la sua morte è una grande perdita per tutti, specie per chi lo ha conosciuto e lo ha amato come hanno fatto amici e colleghi. Pubblicando una serie di scatti che li ritrae insieme, l’attore protagonista di White Collar ha voluto dire addio a quello che, anche nella serie, era la sua spalla, l’irriverente e simpatico Mozzie, raccogliendo i loro momenti e i dettagli del loro legame e in un passaggio del suo lungo messaggio ricorda ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il cast di White Collar per anni è stato una famiglia e chi ha seguito la serie lo sa bene. Il loro legame è andato ben oltre il set e adesso tocca adireal suo amato amico. L’attore ammette di non riuscire a pensare alla vita senza di lui, non sa ancora bene chi chiamerà quando vorrà sorridere o vorrà trovare l’ispirazione, la sua morte è una grande perdita per tutti, specie per chi lo ha conosciuto e lo ha amato come hanno fatto amici e colleghi. Pubblicando una serie di scatti che li ritrae insieme, l’attore protagonista di White Collar ha voluto direa quello che, anche nella serie, era la sua spalla, l’irriverente e simpatico Mozzie, raccogliendo i loro momenti e i dettagli del loro legame e in un passaggio del suo lungo messaggio ricorda ...

