Le Iene come Sanremo, cast da urlo: c’è anche una cantante ed un’ex Velina (Di mercoledì 22 settembre 2021) La prossima edizione de Le Iene ruberà l’idea di conduzione di Amadeus nelle ultime due edizioni di Sanremo. Ecco i quattro nuovi nomi del cast che sono trapelati: c’è una sportiva, due cantanti, ed un’ex Velina. C’è già una data fissata per l’inizio della nuova stagione de Le Iene. Si partirà il dieci ottobre con L'articolo provIene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) La prossima edizione de Leruberà l’idea di conduzione di Amadeus nelle ultime due edizioni di. Ecco i quattro nuovi nomi delche sono trapelati: c’è una sportiva, due cantanti, ed. C’è già una data fissata per l’inizio della nuova stagione de Le. Si partirà il dieci ottobre con L'articolo provda Inews.it.

Advertising

VedeleAngela : RT @leonemaschio: Il sottosegretario Sileri come medico ha violato la legge lavorando per una clinica convenzionata? | VIDEO - Le Iene http… - leonemaschio : RT @leonemaschio: Il sottosegretario Sileri come medico ha violato la legge lavorando per una clinica convenzionata? | VIDEO - Le Iene http… - Maddy88074676 : @_percepisco Infatti. Ma poi un programma come le iene ci vuole gente simpatica, ma che riesce a parlare 'bene'anch… - lauracivitelli : Paola Egonu ed Elodie conduttrici delle iene, @lostjnpieces come sta? Per me è tutto ciò che conta!! - Maddy88074676 : No xké doveva esserci Giulia ma alle iene Ornella Vanoni non si può sentire. Come cantate top. Non parlare delle al… -