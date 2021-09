Juve, la possibile formazione contro lo Spezia (Di mercoledì 22 settembre 2021) contro lo Spezia si va per vincere, Max Allegri non nasconde la sua insofferenza per l’attuale classifica della sua Juventus. Il tecnico bianconero adotterà diversi cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Milan. In porta resta Szczesny, mentre Perin potrebbe giocare con la Sampdoria domenica. In difesa si a Bonucci accanto a De Ligt. De Sciglio possibile sostituto tra Danilo e Alex Sandro. Al centrocampo molto probabile un’alternanza tra Locatelli e Ramsey davanti alla difesa. Si a Rabiot e Bentancur, anche se potrebbe inserirsi McKennie. possibile vedere in campo anche Bernardeschi, mentre Cuadrado dovrebbe lasciare il posto da esterno alto a Chiesa. In attacco dovrebbe rimanere fuori Morata e lasciare il posto da titolare a Kean. Si a Dybala, ... Leggi su footdata (Di mercoledì 22 settembre 2021)losi va per vincere, Max Allegri non nasconde la sua insofferenza per l’attuale classifica della suantus. Il tecnico bianconero adotterà diversi cambi rispetto allascesa in campoil Milan. In porta resta Szczesny, mentre Perin potrebbe giocare con la Sampdoria domenica. In difesa si a Bonucci accanto a De Ligt. De Scigliosostituto tra Danilo e Alex Sandro. Al centrocampo molto probabile un’alternanza tra Locatelli e Ramsey davanti alla difesa. Si a Rabiot e Bentancur, anche se potrebbe inserirsi McKennie.vedere in campo anche Bernardeschi, mentre Cuadrado dovrebbe lasciare il posto da esterno alto a Chiesa. In attacco dovrebbe rimanere fuori Morata e lasciare il posto da titolare a Kean. Si a Dybala, ...

Advertising

JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveFeralpisalo ?? - forumJuventus : [TS] Presto lo Stadium avrà un 'fratellino' per #JuventusWomen e U23. Possibile anche un nuovo centro sportivo per… - rajonee09 : RT @DoctorM77: Su Allegri (che ho molto criticato) e sulla Juve sento troppi giudizi definitivi e fatico a capire come fate. Fra chi è conv… - DoctorM77 : Su Allegri (che ho molto criticato) e sulla Juve sento troppi giudizi definitivi e fatico a capire come fate. Fra c… - tisola_tony : @86_longo Che c'entra il Milan? Casomai la Juve ha individuato. Possibile che non cambiate mai? -

Ultime Notizie dalla rete : Juve possibile Spezia - Juve, Thiago Motta: Affrontiamo avversario di valore ... ma è importante che lui si senta a suo agio e che lavori in campo nel miglior modo possibile come ha fatto anche a Venezia'. TAGS juve motta spezia thiago CONDIVIDI Facebook Twitter ...

La Juve ora si aggrappa a Dybala. Ma il futuro del leader è ancora in scadenza Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato quanto più chiaro e limpido possibile per ... LEADER IN SCADENZA - Alla Juve serve un Dybala che si trasformi in leader , possibilmente sia tecnico che ...

Xhaka obiettivo di mercato della Juve? Possibile uno scambio con McKennie Tutto Juve Probabile formazione, tra dubbi e certezze In attacco spazio a Dybala e Kean. A centrocampo Chiesa, in mezzo accanto a Bentancur dovrebbe esserci McKennie, mentre a sinistra dovrebbe agire Bernardeschi, in ballottaggio con . Juventus (4-4-2): ...

Chiesa, de Ligt e turnover: la formazione di Allegri per Spezia-Juventus Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per il primo turno infrasettimanale di Serie A. Oggi, ...

... ma è importante che lui si senta a suo agio e che lavori in campo nel miglior modocome ha fatto anche a Venezia'. TAGSmotta spezia thiago CONDIVIDI Facebook Twitter ...Massimiliano Allegri in conferenza stampa è stato quanto più chiaro e limpidoper ... LEADER IN SCADENZA - Allaserve un Dybala che si trasformi in leader , possibilmente sia tecnico che ...In attacco spazio a Dybala e Kean. A centrocampo Chiesa, in mezzo accanto a Bentancur dovrebbe esserci McKennie, mentre a sinistra dovrebbe agire Bernardeschi, in ballottaggio con . Juventus (4-4-2): ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube! Torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri per il primo turno infrasettimanale di Serie A. Oggi, ...