Il cibo non si butta, 10 grandi chef in campo contro lo spreco (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dall’alta cucina fino ai fornelli di casa, il cibo non si butta: da questo presupposto è partita lo scorso anno, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, la campagna che ha coinvolto alcuni dei grandi nomi della cucina italiana con l’obiettivo è sensibilizzare il consumatore sull’impatto che anche le piccole azioni, come appunto quella di ‘salvare’ e non sprecare un piatto, possono avere per il nostro pianeta. E per spiegarlo nel modo più chiaro e immediato possibile, entrano in gioco dieci grandi chef della cucina italiana, che eccezionalmente il 29 settembre renderanno disponibili delle ‘chef Box’, le quali a differenza delle Magic box Too good to go classiche, conterranno un vero e proprio piatto ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 22 settembre 2021) Dall’alta cucina fino ai fornelli di casa, ilnon si: da questo presupposto è partita lo scorso anno, in occasione della Giornata internazionale della consapevolezza sugli sprechi e le perdite alimentari, la campagna che ha coinvolto alcuni deinomi della cucina italiana con l’obiettivo è sensibilizzare il consumatore sull’impatto che anche le piccole azioni, come appunto quella di ‘salvare’ e non sprecare un piatto, possono avere per il nostro pianeta. E per spiegarlo nel modo più chiaro e immediato possibile, entrano in gioco diecidella cucina italiana, che eccezionalmente il 29 settembre renderanno disponibili delle ‘Box’, le quali a differenza delle Magic box Too good to go classiche, conterranno un vero e proprio piatto ...

Advertising

SPatuanelli : La sostenibilità ha una soluzione: l’innovazione. Oggi ci siamo confrontati con i Paesi del @g20org per prendere im… - V_Mannello : ??#Greenpass in #Italia peggio dello #apartheid nel vecchio #Sudafrica ! Lì, con il #segregazionismo, NON SI PRIVAVA… - V_Mannello : @rtl1025 ??#Greenpass in #Italia peggio dello #apartheid nel vecchio #Sudafrica ! Lì, con il #segregazionismo, NON S… - kyrosmfs : @yelismfs medico, scienziato, investigatore tipo e poi puoi aprire il tuo negozio di vestiti o cibo ma non ho mai c… - pigidimitri : La seconda nmmeno perché NON ha cagato un piccolo cilindro ma ha fatto un po' a pezzi (perché mia madre gli cambia… -