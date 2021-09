Green pass, tamponi a prezzi calmierati anche nelle strutture convenzionate (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le farmacie sono tenute ad applicare il prezzo calmierato dei tamponi antigenici sul Covid ma questo è «assicurato anche da tutte le strutture sanitarie convenzionate, autorizzate o accreditate con... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 settembre 2021) Le farmacie sono tenute ad applicare il prezzo calmierato deiantigenici sul Covid ma questo è «assicuratoda tutte lesanitarie, autorizzate o accreditate con...

Advertising

borghi_claudio : Sono scattati i 5 giorni da quando il dl green pass sul lavoro è stato 'approvato' e ancora del testo in Gazzetta ufficiale non c'è traccia. - borghi_claudio : SEMPRE ASSENTE IL DECRETO GREEN PASS LAVORO IN GAZZETTA UFFICIALE. Sarà MOLTO divertente andare a leggere le differ… - RobertoBurioni : I novax stanno proponendo un referendum sul green pass. Invito tutti a firmare così una volta per tutte ci contiamo… - MauriWlj : RT @realDonadelLuca: Il 'Green Pass' è il presente, il futuro saranno i 'Lockdown Climatici' basati sulla CO2 prodotta da ogni individuo. A… - 57Davide : RT @fenice_risorta: X i no vax, l'anno scorso i tamponi ledevano la #cortecciacerebrale, ora invece dicono... no green pass, si al tampone… -