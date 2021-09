Gf Vip 6, Sophie Codegoni dura su Davide Silvestri: “Non mi piace, se dovesse uscire non me ne accorgerei!” (Di mercoledì 22 settembre 2021) Davide Silvestri sembra non stare simpatico a buona parte dei concorrenti del Gf Vip 6. L’attore è stato infatti nominato lunedì sera e in un primo momento non aveva preso benissimo la cosa. Subito dopo la puntata, infatti, era apparso sconfortato e dispiaciuto per il mancato appoggio da parte dei suoi compagni Nelle ultime ore diversi gieffini si sono confrontanti e molti di loro hanno espresso un pensiero comune. A difenderlo è però stato Alex Belli il quale, chiacchierando con Raffaella Fico e Miriana Trevisan, ha detto di conoscerlo da tempo e di reputarlo un ragazzo molto ironico, ma che non può essere capito da tutti: Io lo conosco da tanti anni, è un ragazzo che ha tanto da dare. Ha un’ironia che è difficile da capire e che a me piace molto. Se non hai lo stesso approccio, fai fatica a capire. Non dobbiamo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 settembre 2021)sembra non stare simpatico a buona parte dei concorrenti del Gf Vip 6. L’attore è stato infatti nominato lunedì sera e in un primo momento non aveva preso benissimo la cosa. Subito dopo la puntata, infatti, era apparso sconfortato e dispiaciuto per il mancato appoggio da parte dei suoi compagni Nelle ultime ore diversi gieffini si sono confrontanti e molti di loro hanno espresso un pensiero comune. A difenderlo è però stato Alex Belli il quale, chiacchierando con Raffaella Fico e Miriana Trevisan, ha detto di conoscerlo da tempo e di reputarlo un ragazzo molto ironico, ma che non può essere capito da tutti: Io lo conosco da tanti anni, è un ragazzo che ha tanto da dare. Ha un’ironia che è difficile da capire e che a memolto. Se non hai lo stesso approccio, fai fatica a capire. Non dobbiamo ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Sophie Codegoni dura su Davide Silvestri: “Non mi piace, se dovesse uscire non me ne accorgerei!” L’ex t… - infoitcultura : Sophie Codegoni in nero seduce il pubblico del GF VIP: i dettagli del look scelto per la terza serata - zazoomblog : Sophie Codegoni in nero seduce il pubblico del GF VIP: i dettagli del look scelto per la terza serata - #Sophie… - Saretta77968003 : @jess_prelemi cioe' vorresti dire che Miriana e meno vip di Sophie,Soleil ecc? non e la rai,la ruota della fortuna… - infoitcultura : GF Vip 6, forse neanche immaginate chi è la fidanzata del padre di Sophie: volto noto -