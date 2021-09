First Class Trouble è un gioco di deduzione sociale in stile Among Us che arriverà su PC, PS5 e PS4 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sviluppato da Invisible Walls, First Class Trouble è un party game di deduzione sociale in cui sei persone giocano insieme a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale. All'inizio di ogni partita, quattro giocatori saranno selezionati a caso come Residenti e insieme dovranno cercare di fermare un'I.A. fuori controllo, nel cuore della nave. Gli altri due giocatori saranno Personoid: mentiranno, inganneranno e faranno tutto il necessario per fermarli. First Class Trouble si svolge a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale durante una linea temporale alternativa degli anni '50. Il gioco, oltre ad essere in accesso anticipato su PC, arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per quanto riguarda la versione ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sviluppato da Invisible Walls,è un party game diin cui sei persone giocano insieme a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale. All'inizio di ogni partita, quattro giocatori saranno selezionati a caso come Residenti e insieme dovranno cercare di fermare un'I.A. fuori controllo, nel cuore della nave. Gli altri due giocatori saranno Personoid: mentiranno, inganneranno e faranno tutto il necessario per fermarli.si svolge a bordo di un lussuoso incrociatore spaziale durante una linea temporale alternativa degli anni '50. Il, oltre ad essere in accesso anticipato su PC,anche su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per quanto riguarda la versione ...

Advertising

Eurogamer_it : #FirstClassTrouble, arriva il gioco di deduzione sociale su #PS4 e #PS5. - AnGeL3DaRk3 : RT @PlayStationIT: Gli imprevisti intergalattici di First Class Trouble arrivano su #PlayStation5 - PlayStationIT : Gli imprevisti intergalattici di First Class Trouble arrivano su #PlayStation5 - blackvcanary : Dopo x men first class che vedo? - LeandroJayaraj1 : @paolohossain @ilcrickettaio Per me vanno bene anche 11 giocatori con esperienza in first class.. l'ideale certo sa… -