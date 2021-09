Fertility Day | c’è un nuovo test sull’ormone antimulleriano | per personalizzare al meglio i trattamenti FIV

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Un semplice test per valutare la risposta ovarica della donna e in base a quella, procedere con un protocollo studiato ad hoc per la paziente che desidera diventare madre mediante un trattamento FIV: questa è la funzione del test AMH Advanced, brevettato da Beckman Coulter Diagnostics, un leader mondiale nella diagnostica e nei test di infertilità, che utilizza un valore cutoff validato come ausilio nella valutazione della risposta ovarica.

Due giornate di incontri e consulenze e valutazioni gratuite per cittadine, cittadini e pazienti, anche attraverso consulti telefonici e online. Questo il programma del Fertility Day all'Azienda ospedaliero universitaria senese. La giornata dedicata alla prevenzione dell'infertilità è stata istituita dal Ministero della salute nel 2016 e, a Siena, è organizzata nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 settembre.