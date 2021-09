"Fedez dice che fai cag*** e tu gli dai ragione?". Fine corsa per Giuseppe Conte: umiliato da Selvaggia Lucarelli | Video (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Caro Fedez, sono pienamente d'accordo con voi". Giuseppe Conte ha risposto così a un post polemico pubblicato dal rapper milanese qualche ora fa. Il cantante, infatti, si è lamentato del fatto che nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle, in giro per l'Italia in vista delle amministrative, abbia spinto centinaia di persone ad ammassarsi, senza distanziamento, per ascoltarlo. Il tutto mentre cinema, teatri e concerti devono attenersi ancora a delle regole anti-Covid molto rigide. L'ex premier sembra aver accolto in maniera positiva il rimprovero arrivato da Fedez e da tutto il mondo dello spettacolo. Una reazione pacata che Selvaggia Lucarelli non è riuscita a comprendere. E infatti ha stuzzicato Conte su Twitter: "Cioè, Fedez ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Caro, sono pienamente d'accordo con voi".ha risposto così a un post polemico pubblicato dal rapper milanese qualche ora fa. Il cantante, infatti, si è lamentato del fatto che nei giorni scorsi il leader del Movimento 5 Stelle, in giro per l'Italia in vista delle amministrative, abbia spinto centinaia di persone ad ammassarsi, senza distanziamento, per ascoltarlo. Il tutto mentre cinema, teatri e concerti devono attenersi ancora a delle regole anti-Covid molto rigide. L'ex premier sembra aver accolto in maniera positiva il rimprovero arrivato dae da tutto il mondo dello spettacolo. Una reazione pacata chenon è riuscita a comprendere. E infatti ha stuzzicatosu Twitter: "Cioè,...

