F1 GP Russia 2021, nuova power unit per Leclerc: il monegasco scatterà dall’ultima posizione (Di mercoledì 22 settembre 2021) Charles Leclerc avrà a disposizione una nuova power unit per il prossimo Gran Premio di Russia 2021 di Formula 1 e, per tale motivo, sarà costretto a scattare dall’ultima casella della griglia di partenza. La Ferrari introdurrà una power unit dotata dell’aggiornamento del sistema ibrido, la cui introduzione era stata preannunciata nelle scorse settimane ed è mirata soprattutto a fare esperienza in funzione del progetto 2022. La scelta è dettata da motivi precauzionali alla luce dei rischi connessi all’utilizzo del pacco batterie rimasto danneggiato nell’incidente del GP di Ungheria. L’introduzione del nuovo sistema ibrido sulla vettura di Carlos sarà decisa valutando il giusto compromesso fra competitività e impatto ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 settembre 2021) Charlesavrà a disunaper il prossimo Gran Premio didi Formula 1 e, per tale motivo, sarà costretto a scattarecasella della griglia di partenza. La Ferrari introdurrà unadotata dell’aggiornamento del sistema ibrido, la cui introduzione era stata preannunciata nelle scorse settimane ed è mirata soprattutto a fare esperienza in funzione del progetto 2022. La scelta è dettata da motivi precauzionali alla luce dei rischi connessi all’utilizzo del pacco batterie rimasto danneggiato nell’incidente del GP di Ungheria. L’introduzione del nuovo sistema ibrido sulla vettura di Carlos sarà decisa valutando il giusto compromesso fra competitività e impatto ...

Advertising

ilpost : La Corte Europea per i diritti dell’uomo ha stabilito che la Russia fu responsabile dell’omicidio del dissidente ru… - PressTV : AUKUS alliance pursues anti-China, anti-Russia policies: Security chief - vaticannews_it : #22settembre Il cardinale con i giornalisti a margine della riunione del PPE: “Cristiano difendere la vita, ma anch… - Sport_Fair : Penalità pesante per #Leclerc in vista del #RussianGP Il monegasco partirà ultimo in griglia La nota ufficiale dell… - sportface2016 : #F1 #RussianGP 2021, nuova power unit per #Leclerc: il monegasco scatterà dall'ultima posizione -