Draghi: "Fare in modo che vaccini raggiungano chi ha più bisogno" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Draghi: "Salute bene pubblico globale, preservarlo ovunque". Il premier interviene al summit convocato da Biden Leggi su rainews (Di mercoledì 22 settembre 2021): "Salute bene pubblico globale, preservarlo ovunque". Il premier interviene al summit convocato da Biden

Advertising

marcotravaglio : SIETE PROPRIO SICURI? Come volevasi dimostrare, l’obbligo vaccinale annunciato da Draghi il 3 settembre era una buf… - FerdiGiugliano : “Andreatta si è mosso in modo coraggioso e onesto in anni drammatici per la Repubblica, e non ha esitato a prendere… - Palazzo_Chigi : Draghi a Bologna per l’intitolazione dell’Aula Magna ad #Andreatta. Il tratto più rilevante resta il suo rigore mor… - PatriziaErre : RT @La_manina__: Doveva sparire, tornare a fare il professore. Il suo ricordo doveva sfumare rapidamente, oscurato dalla straordinaria comp… - Ilsognatore13 : RT @FrancescoSaro: CONTINUANO GLI SBARCHI DEI CLANDESTINI OGNI GIORNO UN CENTINAIO ABBONDANTE! Lamorgese e Draghi si divertono a prendere i… -