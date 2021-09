Di Francesco nella storia dell’Empoli: centesimo marcatore diverso in Serie A (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la rete messa a segno da Federico Di Francesco al 29? con il Cagliari, l’Empoli è arrivato a cento marcatori diversi in Serie A A sbloccare la partita tra Cagliari ed Empoli è stato Federico Di Francesco (figlio di Eusebio, ex tecnico rossoblù) che, lasciato solo al centro dell’area rossoblù, ha avuto il tempo per sorprendere Alessio Cragno. L’attaccante azzurro diventa così il centesimo giocatore dell’Empoli a segnare in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 settembre 2021) Con la rete messa a segno da Federico Dial 29? con il Cagliari, l’Empoli è arrivato a cento marcatori diversi inA A sbloccare la partita tra Cagliari ed Empoli è stato Federico Di(figlio di Eusebio, ex tecnico rossoblù) che, lasciato solo al centro dell’area rossoblù, ha avuto il tempo per sorprendere Alessio Cragno. L’attaccante azzurro diventa così ilgiocatorea segnare inA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Di Francesco nel primo tempo e Stulac nella ripresa firmano la vittoria dell'Empoli sul Cagliari