Detiene illegalmente parti di armi e munizioni | 60enne nei guai

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – I Carabinieri della Compagnia di Solofra, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia diai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato undi Serino, ritenuto responsabile di illegale detenzione didie di. Nel procedere ai predetti controlli, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno riscontrato la detenzione di sei strozzatori esterni per fucili e 56 cartucce di vario calibro, il tutto (occultato nell’armadio della camera da letto e in cantina) detenuto senza le necessarie autorizzazioni di polizia. Ilè stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in ...

Nel procedere ai predetti controlli, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa hanno riscontrato la detenzione di sei strozzatori esterni per fucili e 56 cartucce di vario calibro, ...
Detiene illegalmente parti di armi e munizioni. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno denunciato un 60enne di Serino ...