Da Salvini e Renzi nuovi grattacapi per Draghi e per il governo

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Pertanto, come riporta anche la stampa berlusconiana (fonte TGcom24), "dopo la plateale contestazione di alcuni esponenti della Lega che alla Camera non hanno votato per l'estensione del Green pass, ...

Advertising

fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA Salvini allo sbando va al party con Renzi per spartirsi il Colle ?? - aparadoyaparado : @lageloni @falce_e @GiuseppeConteIT Hai sentito una critica al ministro @ProfPBianchi su inizio scuola? Hai sentito… - cheiuan : RT @confundustria: Tutti a chiedersi:'come mai se Salvini,Meloni e Renzi fanno comizi con 4 gatti i giornali e le tv ne danno ampio spazio… - elydaless : RT @confundustria: Tutti a chiedersi:'come mai se Salvini,Meloni e Renzi fanno comizi con 4 gatti i giornali e le tv ne danno ampio spazio… - matteotti_g : RT @confundustria: Tutti a chiedersi:'come mai se Salvini,Meloni e Renzi fanno comizi con 4 gatti i giornali e le tv ne danno ampio spazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Renzi

il Resto del Carlino

... l'altra è quella che strizza un occhio (forse anche due) all'opposizione e fa capo a. ... vi è l'ultima dichiarazione del signor nessuno più influente in Italia, Matteo, un signore che ...... è quanto ritiene Matteoche invita alla riapertura al 100% per i possessori di Green Pass "... a differenza di, Meloni, Landini e altri filosofi contemporanei - poi devi essere ...Dei 132 leghisti alla Camera, solo 80 hanno partecipano martedì al voto di fiducia con cui l'Aula ha approvato il Green pass, poco più del 60%. Da aggiungere anche che se tra gli assenti vi erano 11 d ...“Limitare i luoghi di cultura ritenendoli non prioritari è una tragedia educativa”, è quanto ritiene Matteo Renzi che invita alla riapertura al 100% per i possessori di Green Pass “Assurdo non allarga ...