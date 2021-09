Comunali Milano, Bernardo: "Non escludo l'ingresso di No vax in giunta" (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il candidato sindaco al Comune di Milano per il centrodestra, Luca Bernardo, non esclude l'ipotesi che nella sua giunta possa esserci anche un No vax. Aggiunge però che gli consiglierebbe 'sicuramente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il candidato sindaco al Comune diper il centrodestra, Luca, non esclude l'ipotesi che nella suapossa esserci anche un No vax. Aggiunge però che gli consiglierebbe 'sicuramente ...

Advertising

fattoquotidiano : COMUNALI MILANO Anche Comunione e Liberazione molla il candidato del centrodestra - MediasetTgcom24 : Comunali Milano, Bernardo: 'Non escludo l'ingresso di No vax in giunta' #lucabernardo - ItaliaViva : .@matteorenzi e le Comunali a Milano: 'M5S in ginocchio da Sala per avere una poltrona, ma non ce la faranno'… - rep_milano : Comunali a Milano, Bernardo e i No Vax: 'Non escludo di averne uno in giunta'. E scoppia un'altra polemica - LorellaMaffei : RT @MediasetTgcom24: Comunali Milano, Bernardo: 'Non escludo l'ingresso di No vax in giunta' #lucabernardo -