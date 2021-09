Careca | Osimhen annienta gli avversari ma non chiamatelo fuoriclasse!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Antonio, storico attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Il brasiliano ha parlato anche di Victorevidenziando alcune caratteristiche del bomber nigeriano. Ecco le sue parole: "è in grado di fare tutto. L'attaccante fa il movimento, lascia lo spazio ai suoi compagni e parte largo verso la portaa. È un giocatore mobile, non sta mai fermo e sfreccia in velocità rubando il tempo endo la forza di chi lo sta inseguendo. Attenzione però a definirlo fuoriclasse anzitempo. Oggi è presto per dire cheè il motore della squadra, deve ancora migliorare tecnicamente e in Serie A può farlo e come. C'è stato un solo re a Napoli, il suo nome è Diego!"