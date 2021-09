Azzurri da Mattarella il 23 settembre | orario | tv | programma | diretta in chiaro

(Di mercoledì 22 settembre 2021) Gliche hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno ricevuti da Sergionella giornata di giovedì 23. I nostri portacolori faranno visita al Presidente della Repubblica presso il Palazzo del Quirinale, alle ore 18.00. La manifestazione sarà trasmessa intv su Rai 2. All’udienza prenderanno parte le atlete e gli atletivincitori di medaglie ai Giochi oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Al Capo dello Stato verranno consegnate le bandiere italiane che sono state sventolate dagli alfieri italiani durante le Cerimonie d’Apertura nella capitale giapponese: Elia Viviani e Jessica Rossi per le Olimpiadi, Bebe Vio e Federico ...

Azzurri Mattarella

DA: PROGRAMMA E ORARIO D'INIZIO GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE: 18.00 Udienza Sergioconmedagliati a Olimpiadi e ParalimpiadiDA: COME VEDERLO IN ......dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 incontrerà il Presidente della Repubblica Sergioal Palazzo del Quirinale. Saranno presenti all'udienza le atlete e gli atleti...Roma, 22 set. (Adnkronos) - Palazzo Chigi si prepara ad accogliere i campioni olimpici e paralimpici, attesi nella sede del governo domani in serata.Gli azzurri che hanno conquistato medaglie alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 saranno ricevuti da Sergio Mattarella nella giornata di giovedì 23 settembre. I nostri portacolori faranno visita ...