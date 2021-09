Avete mai visto la moglie di Pio del duo “Pio e Amedeo”? È di una bellezza disarmante (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pio D’Antini, uno dei membri del duo comico “Pio e Amedeo”, è sposato con una donna bellissima. Andiamo a conoscere meglio quest’ultima La loro presenza sul palco dei “Seat Music Awards” è stata motivo di discussione, soprattutto per il loro discorso sulla “censura” in Rai. A finir vittima del loro attacco è stato Fedez, il L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pio D’Antini, uno dei membri del duo comico “Pio e”, è sposato con una donna bellissima. Andiamo a conoscere meglio quest’ultima La loro presenza sul palco dei “Seat Music Awards” è stata motivo di discussione, soprattutto per il loro discorso sulla “censura” in Rai. A finir vittima del loro attacco è stato Fedez, il L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

RobertoBurioni : Poliomielite, se non avete mai visto uno paralizzato da questo virus (sparito nel 1982 dal nostro paese) è perché n… - PeccoBagnaia : Vincere a Misano in MotoGP “È il sogno di un ragazzo italiano, La strada di casa che porta lontano” Quella cas… - andreapurgatori : PANDEMIC, UNA GUERRA MONDIALE. Storie e immagini del pianeta da due anni col virus, come non le avete mai ascoltate… - Frackoward : Se pensate che sia perché ammira il loro coraggio, o siete ingenue o non avete mai passato tempo con gruppi di raga… - koe0712 : RT @thatsaall: se date ragione a soleil avete di sicuro 13 anni e non avete mai condiviso la casa con estranei se no non si spiega, riparli… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete mai Chi era Romano Fogli, addio all'ultimo calciatore del Bologna campione del 1964 Se avete più di 60 (meglio 70) e da ragazzi vi siete interessati di calcio, magari sapete anche ... Tra luglio e agosto, non si è mai capito bene, ci fu una minaccia di colpo di Stato per fermare il ...

Oroscopo Capricorno domani 23 settembre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna ...attenti alla confusione e valutate se sia il caso di rimandare alcuni di quegli impegni che avete ... cercate di non farci troppo affidamento, potrebbe non giungere mai.

Quando il cielo regala lo spettacolo dei parelii. Li avete mai visti? LaVoceDiGenova.it iPad Mini e nuovo iPad, la prova in anteprima Recensione dei nuovi iPad Mini 2021 e iPad 2021. L'iPad Mini 6 si distingue per due fotocamere da 12 Megapixel e schermo Liquid Retina da 8,3 pollici. L'iPad 9 monta il soc A13 Bionic e si affida a un ...

Belén da piccola: ecco la foto di quando aveva 13 anni La mamma di Belén condivide delle foto ricordo della showgirl di quando aveva appena 13 anni: somiglia molto a Santiago. Scopri di più su RDS ...

Sepiù di 60 (meglio 70) e da ragazzi vi siete interessati di calcio, magari sapete anche ... Tra luglio e agosto, non si ècapito bene, ci fu una minaccia di colpo di Stato per fermare il ......attenti alla confusione e valutate se sia il caso di rimandare alcuni di quegli impegni che... cercate di non farci troppo affidamento, potrebbe non giungereRecensione dei nuovi iPad Mini 2021 e iPad 2021. L'iPad Mini 6 si distingue per due fotocamere da 12 Megapixel e schermo Liquid Retina da 8,3 pollici. L'iPad 9 monta il soc A13 Bionic e si affida a un ...La mamma di Belén condivide delle foto ricordo della showgirl di quando aveva appena 13 anni: somiglia molto a Santiago. Scopri di più su RDS ...