Udinese, Roma nel mirino. Udogie si allena in gruppo (Di martedì 21 settembre 2021) UDINE - Udinese subito in campo dopo il ko con il Napoli in vista del match contro la Roma. I titolari della sfida contro gli azzurri hanno svolto un programma di scarico e recovery mentre il resto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 settembre 2021) UDINE -subito in campo dopo il ko con il Napoli in vista del match contro la. I titolari della sfida contro gli azzurri hanno svolto un programma di scarico e recovery mentre il resto ...

Advertising

LAROMA24 : Ibanez è pronto per Roma-Udinese: 'Focus' (FOTO) #AsRoma - corgiallorosso : #RomaUdinese, oltre 26 mila biglietti venduti. Sold out i posti giallorossi nel derby - GiocoPulito : Compie oggi 50 Roberto #Muzzi, prolifico #attaccante di #Roma, #Cagliari, #Udinese e #Lazio Tanti auguri bomber!?? - ilRomanistaweb : ?? #LazioRoma: esauriti i biglietti a disposizione dei romanisti Dopo i 6.500 tagliandi venduti in prelazione, oggi… - sportli26181512 : Udinese, Roma nel mirino. Udogie si allena in gruppo: Friulani subito in campo dopo la gara con il Napoli… -