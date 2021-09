Tennis: Atp Indian Wells, Sinner e Berrettini giocheranno insieme in doppio (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Prove tecniche di Coppa Davis a Indian Wells. Nel torneo Atp Masters 1000 che si giocherà in California al 7 al 17 ottobre Matteo Berrettini e Jannik Sinner faranno coppia in doppio, competizione nella quale saranno in gara insieme anche gli altri due top player azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Lo si evince dall'entry list ufficiale diramata in queste ore e la chiave di lettura più logica è quella appunto di verificare in un appuntamento di alto livello, con in campo tanti big del circuito e i migliori interpreti della specialità, le possibili alchimie tra i giocatori papabili per rappresentare il Tricolore a fine novembre a Torino. Un "test" che non è stato possibile effettuare, ad esempio, alle Olimpiadi di Tokyo per via dell'infortunio ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 settembre 2021) Roma, 21 set. - (Adnkronos) - Prove tecniche di Coppa Davis a. Nel torneo Atp Masters 1000 che si giocherà in California al 7 al 17 ottobre Matteoe Jannikfaranno coppia in, competizione nella quale saranno in garaanche gli altri due top player azzurri, ovvero Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Lo si evince dall'entry list ufficiale diramata in queste ore e la chiave di lettura più logica è quella appunto di verificare in un appuntamento di alto livello, con in campo tanti big del circuito e i migliori interpreti della specialità, le possibili alchimie tra i giocatori papabili per rappresentare il Tricolore a fine novembre a Torino. Un "test" che non è stato possibile effettuare, ad esempio, alle Olimpiadi di Tokyo per via dell'infortunio ...

