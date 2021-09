Shock in Usa, agenti a cavallo frustano i migranti (Di martedì 21 settembre 2021) Succede al confine col Messico. Imbarazzo della Casa Bianca che ha definito orribile e inaccettabile quello che è stato filmato sulle rive del Rio Grande Leggi su tg.la7 (Di martedì 21 settembre 2021) Succede al confine col Messico. Imbarazzo della Casa Bianca che ha definito orribile e inaccettabile quello che è stato filmato sulle rive del Rio Grande

MediasetTgcom24 : Shock in Usa, video con agenti che frustano migranti al confine con il Messico #migranti - RobertoBurioni : In USA ci sono gli 'shock jocks', conduttori di talk show estremamente aggressivi che urlano come pazzi cose dell'a… - ilMangla : Immagini shock dagli USA: agenti a cavallo che frustano migranti al confine con il Messico. Quasi quasi era meglio… - mariamacina : Polizia di confine texana frusta migranti: i video shock dagli Usa - Roby86341796 : RT @MediasetTgcom24: Shock in Usa, video con agenti che frustano migranti al confine con il Messico #migranti -