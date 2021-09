Roma, Mou prepara la formazione per l'Udinese (Di martedì 21 settembre 2021) A Verona è arrivata la prima sconfitta stagionale per la Roma. I Giallorossi ora, con Mourinho in testa vogliono subito ripartire e il prossimo obiettivo nella sfida di giovedì sera si chiama Udinese. All’Olimpico infatti arriva la squadra di Gotti, anche lei battuta per la prima volta in campionato nell’ultima uscita contro il Napoli. Mou non ha intenzione di perdere altri punti per strada, soprattutto per il morale della piazza visto che domenica c’è il derby e cercherà di mandare in campo la formazione migliore. Di seguito quelle che dovrebbero essere le scelte del mister. 4-2-3-1: tra i pali confermato come sempre Rui Patricio, al centro della difesa torna Smalling titolare assieme a Mancini, con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra vista la lieve distorsione al ginocchio di Vina che lo ha costretto a saltare le sfide contro ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) A Verona è arrivata la prima sconfitta stagionale per la. I Giallorossi ora, con Mourinho in testa vogliono subito ripartire e il prossimo obiettivo nella sfida di giovedì sera si chiama. All’Olimpico infatti arriva la squadra di Gotti, anche lei battuta per la prima volta in campionato nell’ultima uscita contro il Napoli. Mou non ha intenzione di perdere altri punti per strada, soprattutto per il morale della piazza visto che domenica c’è il derby e cercherà di mandare in campo lamigliore. Di seguito quelle che dovrebbero essere le scelte del mister. 4-2-3-1: tra i pali confermato come sempre Rui Patricio, al centro della difesa torna Smalling titolare assieme a Mancini, con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra vista la lieve distorsione al ginocchio di Vina che lo ha costretto a saltare le sfide contro ...

