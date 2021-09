Parma, un calciatore positivo al Covid-19. Il comunicato (Di martedì 21 settembre 2021) Tegola in casa Parma, è stata infatti riscontrata una positività al Covid-19, ecco il comunicato comparso sul sito dei ducali: “Il Parma Calcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esito positivo per un componente del gruppo squadra: si tratta di un calciatore, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali”. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 21 settembre 2021) Tegola in casa, è stata infatti riscontrata una positività al-19, ecco ilcomparso sul sito dei ducali: “IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro la Ternana ha dato esitoper un componente del gruppo squadra: si tratta di un, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali”. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

