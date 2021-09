LIVE Fiorentina-Inter 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: Vlahovic va vicino al vantaggio al 10?! (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10? Vlahovic! Fiorentina ancora vicinissima al vantaggio, traversone di Duncan, batti e ribatti in area Inter con l’attaccante serbo che conclude verso la porta con il sinistro, Handanovic mette in corner in volo d’angelo. 9? Pallone allontanato dalla difesa viola sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. 8? BARELLA! Prova a scuotersi l’Inter, errore in fase di impostazione della Fiorentina con il centrocampista sardo che arriva al destro dal limite, pallone sul fondo con deviazione, angolo. 7? Rimessa laterale in favore della Fiorentina sulla tre-quarti di sinistra. 6? Torreira si abbassa e va a ricevere il pallone per impostare l’azione dei viola. 5? La squadra di Vincenzo Italiano prova a ... Leggi su oasport (Di martedì 21 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10?ancora vicinissima al, traversone di Duncan, batti e ribatti in areacon l’attaccante serbo che conclude verso la porta con il sinistro, Handanovic mette in corner in volo d’angelo. 9? Pallone allontanato dalla difesa viola sugli sviluppi del tiro dalla bandierina. 8? BARELLA! Prova a scuotersi l’, errore in fase di impostazione dellacon il centrocampista sardo che arriva al destro dal limite, pallone sul fondo con deviazione, angolo. 7? Rimessa laterale in favore dellasulla tre-quarti di sinistra. 6? Torreira si abbassa e va a ricevere il pallone per impostare l’azione dei viola. 5? La squadra di Vincenzo Italiano prova a ...

