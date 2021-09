L' immaturo Dibba

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 21 settembre 2021) Era un sacco di tempo che non ridevamo così tanto, almeno alla televisione, e se possiamo permetterci un consiglio: Alessandro Cattelan dovrebbe ingaggiarlo, in qualità di comico, per dare una raddrizzata alla sua prossima puntata. A far ridere di Alessandro Di Battista, aka, praticamente ogni due parole, roba da fuoriclasse, non sono tanto le creazioni sui massimi sistemi. Tipo, parlando di Draghi: “Mi piacerebbe molto, quasi in maniera sadica (tra virgolette, politicamente sadica), che fosse candidato da tutti i leader di partito al Quirinale e poi trombato nel segreto dell’urna”. E’ una battuta vecchia, repertorio d’avanspettacolo: l’hanno già fatta con Prodi. No, proprio da scompisciarsi è questa straordinaria scemenza: “Sono maturato, nel 2013 credevo che l’onestà fosse la qualità principale per un politico. Oggi credo che quello sia un prerequisito”. ...