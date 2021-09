Lazio, ricorso respinto per Sarri: non ci sarà a Torino (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA - ricorso respinto e squalifica di due giornate confermata per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio era stato fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata in occasione del match con ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 21 settembre 2021) ROMA -e squalifica di due giornate confermata per Maurizio. Il tecnico dellaera stato fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata in occasione del match con ...

Advertising

sportface2016 : +++#Lazio, la #Figc respinge il ricorso per le due giornate di squalifica di #Sarri: sarà in tribuna anche in #TorinoLazio+++ - giornaleradiofm : Salute: Sanità: corso formazione Medicina generale, Consulcesi vince ricorso al Tar: Roma, 21 set. (Adnkronos Salut… - CinqueNews : La Figc respinge il ricorso della Lazio: confermata la squalifica per Sarri - sportface2016 : #Lazio, la #Figc respinge il ricorso per la squalifica di #Sarri - sportli26181512 : Sarri, respinto il ricorso della Lazio: squalificato col Torino, tornerà per il derby: Sarri, respinto il ricorso d… -