La Sampdoria scende in campo con Unhcr per l’Afghanistan (Di martedì 21 settembre 2021) L’Uc Sampdoria scende in campo con Unhcr, Agenzia Onu per i Rifugiati, per l’Afghanistan. Il club blucerchiato ha accettato la sfida di solidarietà #Challenge4Unhcr lanciata dall’As Roma e giovedì 23 settembre, in occasione della partita con il Napoli, indosserà una maglia speciale con il logo dell’Unhcr. La #Challenge4Unhcr ha come obiettivo di raccogliere fondi per le operazioni umanitarie di Unhcr in favore della popolazione afghana. In Afghanistan si sta consumando un’ennesima grave crisi umanitaria con oltre 3,6 milioni di sfollati interni, l’80% dei quali donne e bambini, che hanno dovuto lasciare la propria casa per fuggire dalla violenza ed hanno urgente bisogno di beni essenziali per la sopravvivenza. Le necessità aumentano di ... Leggi su footdata (Di martedì 21 settembre 2021) L’Ucincon, Agenzia Onu per i Rifugiati, per. Il club blucerchiato ha accettato la sfida di solidarietà #Challenge4lanciata dall’As Roma e giovedì 23 settembre, in occasione della partita con il Napoli, indosserà una maglia speciale con il logo dell’. La #Challenge4ha come obiettivo di raccogliere fondi per le operazioni umanitarie diin favore della popolazione afghana. In Afghanistan si sta consumando un’ennesima grave crisi umanitaria con oltre 3,6 milioni di sfollati interni, l’80% dei quali donne e bambini, che hanno dovuto lasciare la propria casa per fuggire dalla violenza ed hanno urgente bisogno di beni essenziali per la sopravvivenza. Le necessità aumentano di ...

