Iran | ripresa negoziati nucleari nelle prossime settimane

Advertising

StefanoAndriano : RT @gabriella_roux: anche perché più che un'alleanza economica la SCO è un'alleanza di sicurezza e queste questioni l'Iran potrebbe incappa… - gabriella_roux : anche perché più che un'alleanza economica la SCO è un'alleanza di sicurezza e queste questioni l'Iran potrebbe inc… - putino : #Iran ????: accordo tra IAEA ed #Iran per una ripresa delle attività di monitoraggio sul programma nucleare iraniano. - radio3mondo : Segnaliamo anche una lettura 'più di parte', ripresa dalla stampa saudita che ha la notizia in apertura sottolinean… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran ripresa

Agenzia ANSA

I negoziati a Vienna tra l'e le potenze internazionali sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 (Jcpoa) e la revoca delle sanzioni americane, sospesi prima dall'elezione a giugno alla presidenza della Repubblica ......consentire alla nuova squadra ministeriale di avviare l'applicazione del programma didel ...ha voluto smentire che l'edificio abbia ricevuto un rifornimento di carburante proveniente dall': ...I negoziati a Vienna tra l'Iran e le potenze internazionali sul ritorno degli Usa all'accordo nucleare del 2015 (Jcpoa) e la revoca delle sanzioni americane, sospesi prima dall'elezione a giugno alla ...(ANSA) – TEHERAN, 18 SET – "Gli atleti iraniani non possono stringere la mano agli atleti del regime criminale sionista e riconoscerli ufficialmente in questo modo solo per li ...