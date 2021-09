iMovie e Clips ottengono il supporto a modalità Cinema e video ProResHDblog it

(Di martedì 21 settembre 2021) Le due app di editing sono state aggiornate per essere compatibili con le novitàRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Oltre alle nuove dotazioni hardware, nel salto generazionale tra iPhone 12 e iPhone 13 Apple ha introdotto una serie di novità funzionali che riguardano la multimedialità , dunque foto e video. Così, ...Dopo il rilascio ufficiale di iOS 15 , Apple ha aggiornato alcune delle sue app disponibili su App Store per iPhone e iPad. Tra queste troviamoche guadagnano il supporto per video ProRes, immagini ProRAW, modalità Cinematic e altro ancora.Una delle nuove funzionalità di iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max è il supporto ...iMovie ottiene la versione 2.3.3 dell'app, Clips la 3.1.2, ed entrambe guadagnano il supporto a modalità Cinema e video ProRes. Brevemente, la modalità Cinema - che debutta su t ...iMovie e Clips si aggiornano guadagnano il supporto per video ProRes, immagini ProRAW, modalità Cinematic e altro ancora.