Il Cervo volante è un insetto utile e innocuo | non dannoso nonostante le sembianze

(Di martedì 21 settembre 2021) Deve il suo nome alla presenza di due strutture che ricordano le corna di un, ma che altro non sono che mandibole molto sviluppate, che vengono usate dai maschi per sfidare i potenziali rivali

Advertising

Avv_Mant : @dolcevenere42 Avevo letto viola anziché vola ?? Sarà un cervo volante, magari ti ha morso nel sonno e scoprirai sol… - DudeneyN : RT @alberto_pilotto: @albertopilottoblogspot.it (pilotto.ferro@gmail.com) cervo volante - DudeneyN : RT @alberto_pilotto: @cervo volante (albertopilottoblogspot.it) pilotto.ferro@gmail.com -

Ultime Notizie dalla rete : Cervo volante

7giorni

... vittoriosa per 2 - 1 contro il Fiore Pallavicino, se la vede contro la Polisportiva Il. La ... scontro al vertice tra Pianellese e Virtus Piacenza; Lyons Quarto - Bivioe Farini Bettola ...Il pilota, portacolori della PortoRacing da oltre vent'anni, aldella sua Mitsubishi Lancer Evo X, sarà al via della 48ª edizione della Cronoscalata Lo Spino. Sabato, dalle ore 10, sui ...Altro weekend con i motori accesi per la Porto Cervo Racing al 39° Rally Casciana Terme, con i portacolori Paolo Moricci e Paolo Garavaldi.Dopo un periodo di pausa forzata, Moricci torna in gara al volante di una performante Renault Clio Rally5 con la quale, sempre in coppia con Garavaldi, aveva conquistato la vittoria di classe R ...