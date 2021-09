Giustizia civile, ok del Senato alla riforma con 201 voti a favore (Di martedì 21 settembre 2021) Il Senato ha approvato la riforma del processo civile con 201 voti favorevoli e 30 contrari. In Aula erano presenti 232 parlamentari, di cui 231 votanti. Il provvedimento, sul quale il governo ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 settembre 2021) Ilha approvato ladel processocon 201voli e 30 contrari. In Aula erano presenti 232 parlamentari, di cui 231 votanti. Il provvedimento, sul quale il governo ha ...

Advertising

makaren92445022 : RT @MissingDeniseMp: Non finisce qui, non così... #NoiNonMolliamo! In un paese civile i Bambini NON spariscono nel nulla!! Denise merita G… - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Giustizia civile, ok del Senato alla riforma con 201 voti a favore #Giustizia - infoitinterno : Giustizia, il governo annuncia la fiducia sulla riforma civile - infoitinterno : Giustizia civile, ok Senato a riforma con 201 voti a favore - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Giustizia civile, ok del Senato alla riforma con 201 voti a favore #Giustizia -