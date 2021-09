GF Vip 2021, Gianmaria Antinolfi contattato lo scorso anno. E non c’era Soleil Sorge! (Di martedì 21 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi (US Endemol Shine) L’imprenditore Gianmaria Antinolfi è stato scelto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 soltanto per la presenza in casa della sua ex Soleil Sorge? Quest’ultima sembra esserne convinta, ma la verità sarebbe un’altra. Nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto delle importanti precisazioni sul conto del napoletano, sbugiardando di fatto la teoria portata avanti dall’italo-americana. “Ripetiamo per chi ha difficoltà a leggere. Gianmaria era già stato contattato lo scorso anno, ma ha rifiutato (e non c’era Soleil). Quest’anno ha accettato e si è ritrovato lei dentro la casa . Storia che non tutti ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 21 settembre 2021)(US Endemol Shine) L’imprenditoreè stato scelto tra i concorrenti del Grande Fratello Vipsoltanto per la presenza in casa della sua exSorge? Quest’ultima sembra esserne convinta, ma la verità sarebbe un’altra. Nelle scorse ore il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto delle importanti precisazioni sul conto del napoletano, sbugiardando di fatto la teoria portata avanti dall’italo-americana. “Ripetiamo per chi ha difficoltà a leggere.era già statolo, ma ha rifiutato (e non). Quest’ha accettato e si è ritrovato lei dentro la casa . Storia che non tutti ...

