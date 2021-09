Far Cry Beyond è il board game di prossima uscita ispirato all'universo di Far Cry (Di martedì 21 settembre 2021) La serie di videogiochi Far Cry è stata adattata in un gioco da tavolo dall'editore dietro il board game di esplorazione Tokaido. Funforge ha presentato il prossimo gioco da tavolo chiamato Far Cry Beyond con un logo, una conferma della collaborazione con lo sviluppatore di videogiochi Ubisoft sul titolo e un annuncio che il gioco sarebbe "arrivato nel 2022". Non sono stati forniti dettagli su come si svolgerà l'adattamento da tavolo, quale forma potrebbe assumere o come si legherà al franchise di lunga data di sparatutto in prima persona. Non è chiaro se l'annuncio indica che dobbiamo aspettarci un lancio completo il prossimo anno o semplicemente una campagna Kickstarter, come è avvenuto con i recenti adattamenti da tavolo di altre serie Ubisoft come Rainbow Six: Siege e Assassin's Creed. Sebbene i giochi Far Cry non siano sequel ... Leggi su eurogamer (Di martedì 21 settembre 2021) La serie di videogiochi Far Cry è stata adattata in un gioco da tavolo dall'editore dietro ildi esplorazione Tokaido. Funforge ha presentato il prossimo gioco da tavolo chiamato Far Crycon un logo, una conferma della collaborazione con lo sviluppatore di videogiochi Ubisoft sul titolo e un annuncio che il gioco sarebbe "arrivato nel 2022". Non sono stati forniti dettagli su come si svolgerà l'adattamento da tavolo, quale forma potrebbe assumere o come si legherà al franchise di lunga data di sparatutto in prima persona. Non è chiaro se l'annuncio indica che dobbiamo aspettarci un lancio completo il prossimo anno o semplicemente una campagna Kickstarter, come è avvenuto con i recenti adattamenti da tavolo di altre serie Ubisoft come Rainbow Six: Siege e Assassin's Creed. Sebbene i giochi Far Cry non siano sequel ...

