Espanyol vs Alaves | pronostico e possibili formazioni

(Di martedì 21 settembre 2021) L’continuerà la sua ricerca del primo punto della stagione mercoledì 22 settembre, quando affronterà l’. Gli ospiti ora sostengono il tavolo della Liga dopo quattro sconfitte consecutive, mentre i loro padroni di casa appena promossi si trovano a soli due punti in più, non essendo riusciti a vincere. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19:30. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver vinto la seconda divisione la scorsa stagione, l’ha segnato il suo ritorno nella massima serie con pareggi consecutivi, trattenendo Osasuna e Villarreal senza reti nelle prime due partite. Gli uomini di Vicente Moreno hanno poi subito una deludente sconfitta per 1-0 contro i ...

... Atletico Bilbao 9, Siviglia 8*, Osasuna 8, Maiorca 8, Rayo Vallecano 7, Barcellona 7**, Betis 6, Elche 6, Cadice 5, Villarreal 4*, Levante 4,3, Granada 2*, Celta Vigo 1, Getafe 0,0*...Il Valencia ha battuto per 4 - 1 in trasferta l' Osasuna , mentre l'Atletico ha superato di misura per 2 - 1 l'. Rinviate, invece, Villarreal -e Siviglia - Barcellona per i troppi ...Sports Mole anticipa lo scontro della Liga di sabato tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, inclusi pronostici, notizie sulla squadra e possibili formazioni. L'Atletico Madrid cercherà di continuare i ...Blancos e Colchoneros ripartono col piede giusto dopo la sosta. Posticipate Barça-Siviglia e Villarreal-Alaves ...