Draghi vuol dire fiducia: il governo la mette 4 volte in 48 ore. Meloni: «Parlamento umiliato» (Di martedì 21 settembre 2021) Un “fiducificio” più che un Parlamento. Sicuro: quattro questioni di fiducia in 48 ore è roba da Guinness dei primati. Un record quasi insuperabile, come il famoso tonno della pubblicità. Ma Mario Draghi lo fissa in tutta scioltezza. In effetti fa quel che vuole. La “libera” stampa è tutta con lui e guai a chi stecca nel coro. La quarta richiesta riguarda il maxi-emendamento al decreto legge di riforma del processo civile. Il ministro D’Incà l’ha appena posta al Senato. Poco prima era toccato alla Camera dare il via libera alla fiducia chiesta dal governo. Questa volta sul decreto Green Pass comprensivo anche di scuola e trasporti. Scontato l’esito: hanno infatti votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. Ciriani: «A questo punto chiudiamo il Senato» Le altre due, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 settembre 2021) Un “fiducificio” più che un. Sicuro: quattro questioni diin 48 ore è roba da Guinness dei primati. Un record quasi insuperabile, come il famoso tonno della pubblicità. Ma Mariolo fissa in tutta scioltezza. In effetti fa quel chee. La “libera” stampa è tutta con lui e guai a chi stecca nel coro. La quarta richiesta riguarda il maxi-emendamento al decreto legge di riforma del processo civile. Il ministro D’Incà l’ha appena posta al Senato. Poco prima era toccato alla Camera dare il via libera allachiesta dal. Questa volta sul decreto Green Pass comprensivo anche di scuola e trasporti. Scontato l’esito: hanno infatti votato a favore 413 deputati, 48 i contrari e un astenuto. Ciriani: «A questo punto chiudiamo il Senato» Le altre due, ...

