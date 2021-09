Da Lufthansa un nuovo modello per i cieli

(Di martedì 21 settembre 2021) Riparte il mercato degli aerei, dopo la paralisi del Covid. E lalancia un aumento di capitale chiedendo ai suoi azionisti privati 2,14 miliardi per restituire al governo tedesco i 9 miliardi di aiuti ricevuti durante la pandemia. Non dicono nulla queste due notizie ai sindacati e partiti italiani sintonizzati su Alitalia, Ita e dintorni? Cominciamo dalla seconda. Il gruppoche comprende anche Austrian, Swiss e Brussels Airlines (la ex compagnia di bandiera belga Sabena) ha già iniziato a restituire allo stato i soldi ottenuti nel giugno scorso in cambio dell’ipoteca sul 20 per cento della compagnia, e oltre a una riduzione di personale e flotta finché non tornerà l’utile l’ad Carsten Spohr ha annunciato la ricapitalizzazione che partirà domani. Settore aereo, la lezione diper Ita Tuttavia gli ...

Lufthansa gioca la carta dell'aumento di capitale che consentirà di restituire parte dei miliardi ricevuti in aiuti di Stato ...
Lufthansa Group comunica: "Buone notizie per i clienti di Lufthansa Group Airlines: le autorità statunitensi hanno posto fine al divieto di viaggio di 20 mesi per i passeggeri provenienti dall'area Sc ...