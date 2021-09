Covid | 41 contagi a Bergamo e 472 in Lombardia | a livello regionale 9 decessi

(Di martedì 21 settembre 2021) Sono 41 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 472 in tutta laa fronte di 61.172 tamponi effettuati (lo 0,7% del totale) secondo i dati diffusi martedì 21 settembre. Adiminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-1), mentre si registrano 9. I dati del giorno: – i tamponi effettuati: 61.172, totale complessivo: 14.542.980 – i nuovi casi positivi: 472 – in terapia intensiva: 62 (-1) – i ricoverati non in terapia intensiva: 437 (+2) – i, totale complessivo: 33.992 (+9) I nuovi casi per provincia: Milano: 132 di cui 48 a Milano città;: 41; Brescia: 39; Como: 13; Cremona: 14; Lecco: 8; Lodi: 17; Mantova: 17; Monza e Brianza: 34; Pavia: 31; Sondrio: 3; Varese: 104

Aumentano i nuovi positivi ma diminuisce la curva deida in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 236 positivi su 18.697 tamponi esaminati , 38 in più di ieri con 12.155 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è ...Puntuale come ogni giorno da mesi, l'Unità di Crisi della Regione Campania ha diramato il bollettino relativo ai nuovida- 19. Oggi si contano 236 nuovi positivi e sono stati processati 18.697 test. Nella giornata di oggi, purtroppo, si contano 5 decessi in Campania.