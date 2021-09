Coronavirus, più contagi e più vittime. Figliuolo: “Vaccini? Ultimo miglio è progetto di capillarizzazione” (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 2.407), mentre le vittime sono 67 (ieri 44). E' quanto si legge nel bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi i guariti e coloro che invece sono deceduti, dall'inizio dell'epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.641.890, mentre da febbraio 2020 il totale delle vittime è pari a 130.421. Gli attuali positivi sono in tutto 109.513, pari a -3.001 rispetto a ieri (-1.022 il giorno prima).SCARICA IL BOLLETTINO ODIERNOSul fronte dei tamponi, in totale, compresi quelli molecolari e quelli antigenici, sono stati 330.275, ovvero 207.834 in più rispetto ai 122.441 di ieri. Il tasso di positività si attesta all'1% (l'approssimazione di 1,02%), mentre ieri era 2%. Mettendo sotto la lente d'ingrandimento il sistema sanitario, le degenze in area ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 21 settembre 2021) Sono 3.377 i nuovi casi diin Italia (ieri 2.407), mentre lesono 67 (ieri 44). E' quanto si legge nel bollettino odierno del ministero della Salute. Compresi i guariti e coloro che invece sono deceduti, dall'inizio dell'epidemia il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 4.641.890, mentre da febbraio 2020 il totale delleè pari a 130.421. Gli attuali positivi sono in tutto 109.513, pari a -3.001 rispetto a ieri (-1.022 il giorno prima).SCARICA IL BOLLETTINO ODIERNOSul fronte dei tamponi, in totale, compresi quelli molecolari e quelli antigenici, sono stati 330.275, ovvero 207.834 in più rispetto ai 122.441 di ieri. Il tasso di positività si attesta all'1% (l'approssimazione di 1,02%), mentre ieri era 2%. Mettendo sotto la lente d'ingrandimento il sistema sanitario, le degenze in area ...

Advertising

vaticannews_it : #20settembre #Vaticano Il Papa ha chiesto al Governatorato di emanare un’ordinanza per adottare tutte le misure ido… - fabiorampelli : #coronavirus Se ci fosse stata una comunicazione più chiara e lineare meno compulsiva da parte del governo e dell… - AiseStampa : Coronavirus/ 109.513 positivi/ 67 morti e 6.308 guariti in più - GazzettadellaSp : Coronavirus: in Asl5 2 ricoveri in più e 18 nuovi positivi - giornalekleos : #Coronavirus la situazione a #Trapani e #provincia. #Aggiornamento di martedì 21 settembre 2021. I contagiati sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Covid, il bollettino di oggi 21 settembre: 3.377 nuovi casi e 67 morti ***Iscriviti alla nostra newsletter sul Coronavirus Salgono da 135 a 225 i casi in Piemonte dove il ... Il dato dei nuovi casi rilevati è lievemente più basso di quello di ieri (erano stati 231) quando ...

√ Concerti e ripartenza, ipotesi capienze al 75 - 80% (comprese discoteche) ...è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! capienze concerti , Concerti , Coronavirus , ...

Covid, i cinque giorni in cui i pazienti sono più contagiosi Corriere della Sera ***Iscriviti alla nostra newsletter sulSalgono da 135 a 225 i casi in Piemonte dove il ... Il dato dei nuovi casi rilevati è lievementebasso di quello di ieri (erano stati 231) quando ......è un contenuto esclusivo per gli iscritti a Music Biz controllo dell'utente in corso Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizieimportanti! capienze concerti , Concerti ,, ...