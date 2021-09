Calciomercato Juventus | pronto l’assalto per Lacazette a gennaio

(Di martedì 21 settembre 2021) Nel futuro dell’attaccante dell’Arsenal Alexandresembrano scorgersi nitidamente le tinte bianche e nere appartenenti alla. Il classe 1991, inizialmente complice di Aubameyang nel duetto offensivo dei Gunners, ed adesso soltanto gregario del gabonese, figura nella lista delle papabili cessioni stilata dal club londinese. Secondo l’accreditata versione divulgata da ESPN, la Vecchia Signora accoglierebbe di buon grado il francese all’interno delle sue sfibrate fila, tant’è che starebbe escogitando un’offerta ufficiale da sottoporre al severo vaglio degli inglesi. Inoltre, il vento potrebbe spirare in poppa ai piemontesi: il 9 di terra transalpina si approssima inesorabilmente alla scadenza del contratto, cosicché l’Arsenal, percependosi braccato dall’inquietante spettro del parametro zero, potrebbe accondiscendere ad un’intesa non ...

