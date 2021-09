Borsa: Tokyo, apertura in netto calo ( - 1,68%) (Di martedì 21 settembre 2021) La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana in sostenuto ribasso, dopo il giorno di festività di ieri, appesantita dalla crisi finanziaria che riguarda il colosso dell'immobiliare cinese ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 21 settembre 2021) Ladiavvia la prima seduta della settimana in sostenuto ribasso, dopo il giorno di festività di ieri, appesantita dalla crisi finanziaria che riguarda il colosso dell'immobiliare cinese ...

Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 21 settembre Riapre la Borsa di Tokyo dopo la chiusura per festivita' e si confronta con il caso Evergrande dopo i forti ribassi dei mercati occidentali che guardano anche all'aggiornamento delle stime economiche dell'Ocse. ...

