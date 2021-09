Benevento-Cittadella 4-1: i campani volano al quarto posto (Di martedì 21 settembre 2021) Il Benevento conquista tre punti importantissimi e diventa la quarta forza del campionato cadetto. Nella vittoria sul Cittadella, è stata decisiva la prestazione di Gianluca Lapadula: l’attaccante è riuscito a mettere a segno tre gol in poco più di 15 minuti. Le altre reti sono state segnate da Acampora, per il Benevento e da Okwonwko, per il Cittadella. Come sono scese in campo le formazioni? Caserta sceglie un 4-3-3. Paleari tra i pali, Letizia, Glik, Barba e Foulon in difesa. Ionita, Calò e Acampora a centrocampo. In avanti ci saranno Sau, Improta e Insigne. Gorini risponde con un 4-3-1-2. Maniera tra i pali, in difesa Cassandro, Frare, Adorni e Benedetti. A centrocampo terzetto formato da Vita, Danzi e Branca. In avanti l’unica punta Okwonkwo con Tavernelli alla trequarti. La partita Primo tempo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 21 settembre 2021) Ilconquista tre punti importantissimi e diventa la quarta forza del campionato cadetto. Nella vittoria sul, è stata decisiva la prestazione di Gianluca Lapadula: l’attaccante è riuscito a mettere a segno tre gol in poco più di 15 minuti. Le altre reti sono state segnate da Acampora, per ile da Okwonwko, per il. Come sono scese in campo le formazioni? Caserta sceglie un 4-3-3. Paleari tra i pali, Letizia, Glik, Barba e Foulon in difesa. Ionita, Calò e Acampora a centrocampo. In avanti ci saranno Sau, Improta e Insigne. Gorini risponde con un 4-3-1-2. Maniera tra i pali, in difesa Cassandro, Frare, Adorni e Benedetti. A centrocampo terzetto formato da Vita, Danzi e Branca. In avanti l’unica punta Okwonkwo con Tavernelli alla trequarti. La partita Primo tempo ...

