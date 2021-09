Atp Metz 2021 | esordio positivo di Musetti | Polmans eliminato in tre set

(Di martedì 21 settembre 2021) Lorenzoha sconfitto Marcper 6-4, 2-6, 6-4, in occasione del primo turno dell’Atp 250 di. L’azzurro si è messo alla prova sul cemento indoor francese, riuscendo a mostrare un tennis qualitativamente ottimo e strategicamente vario; il talentuoso tennista di Carrara ha presentato alcune difficoltà al servizio, soprattutto con la resa della prima nel corso del secondo parziale, sebbene abbia reagito con rigore e ottenuto un successo importante. Processo di crescita in costante progresso per l’azzurrino, risollevatosi agli Us Open dopo un periodo sostanzialmente grigio e scarno di risultati, seppur le sue capacità tecniche non siano state in discussione. La capacità di ribaltare gli scambi è tra le migliori caratteristiche di, strepitoso nel mutare le varie situazioni di ...

Advertising

sportface2016 : #AtpMetz 2021: #Musetti batte #Polmans all'esordio - sportface2016 : #AtpMetz 2021: forfait di #Gasquet per guai muscolari - glooit : Atp Metz: Fucsovics ko, Sonego al secondo turno leggi su Gloo - RassegnaZampa : #Tennis Sonego travolge Fucsovics, è agli ottavi di Metz: 'La mia stagione più bella' - Deepnightpress : ATP Metz Open Giorno 2 del 21-09-21 i pronostici con Kohlschreiber vs Marco Cecchinato #ATP #ATPMetz #Tennis… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Metz

E' uscito di scena al primo turno a causa della sconfitta subita contro Lorenzo Sonego , ma Marton Fucsovics ha fatto in tempo a regalare il punto più bello del torneodi. Il giocatore ungherese si è esibito in uno splendido 'tweener' nel penultimo game del match, lasciando di stucco il proprio avversario. Un colpo utile per salire sul 5 - 2 prima che ...Marco Cecchinato fa il suo esordio nell'250 di2021 . Il tennista azzurro debutterà contro il tedesco Philipp Kohlschreiber , ripescato in tabellone come lucky loser. Nonostante i due si siano già affrontati in passato, per certi ...Lorenzo Musetti ha sconfitto Marc Polmans per 6-4, 2-6, 6-4, in occasione del primo turno dell'Atp 250 di Metz 2021. L'azzurro si è messo alla prova sul cemento indoor francese, riuscendo a mostrare u ...METZ (FRANCIA) (ITALPRESS) - Richard Gasquet si e' ritirato dal Moselle Open, Atp 250 con 419.470 euro di montepremi, in corso sul veloce indoor di Metz, in Francia. Il francese, che avrebbe dovuto af ...