Atalanta Sassuolo 2-1 | la Dea soffre ma vince | 3° ko per Dionisi

(Di martedì 21 settembre 2021) Al Gewiss Stadium, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al “Gewiss Stadium”,si sono affrontate nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2021/22. Grande primo tempo dell’che si è portata sul 2-0 con Gosens e Zappacosta. Poco prima dello scadere della prima frazione il gol di Berardi. Sintesi2-1 MOVIOLA 3? Gol Gosens – Azione dell’sulla sinistra. Zappacosta serve Malinovskyi che serve un pallone tagliato al centro per Gosens che taglia al centro e trova il gol. 12? Occasione Defrel – Grandissima occasione sprecata dal francese. Palla di Traore per Gregoire che si libera di Demiral e a tu ...

Advertising

SuperSportBlitz : #SerieA – Goal Alert: Atalanta *2-0 Sassuolo *(Zappacosta 37‘) #SSFootball - SkySport : ?? ATALANTA-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Gosens (3') ? #Zappacosta (37') ? #Berardi (44') ??… - 24hrsReport : Atalanta see off Sassuolo | Forza Italian Football - AS_Colombia : ?? Termina el partido ?? Atalanta 2-1 Sassuolo ?? #SerieA ??? Atleti Azzurri - 19JosepRP : #SerieA: • Fiorentina 1-3 Inter ? Sottil (23') ? Darmian (52') ? Dzeko (55') ? Perisic (87') • Atalanta 2-1 Sassuo… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Sassuolo

L'vince la prima partita in casa, la seconda consecutiva dopo quella contro la Salernitana. Contro ila Bergamo decidono - come spesso accade - gli esterni: prima Gosens su assist di ...... che in casa della Fiorentina è bancata a 2,00, mentre inil segno '1' è a 1,55. Mercoledì 22 settembre c'è Spezia - Juventus e i bianconeri non possono più permettersi di ...L'Atalanta ospita il Sassuolo nella 5ª giornata infrasettimanale di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.Prima vittoria in casa per l'Atalanta, che al Gewiss Stadium batte 2-1 il Sassuolo. La sfida si sblocca dopo tre minuti grazie alla zampata di Gosens su assist di Malinovskyi, poi al 37' Zappacosta ...