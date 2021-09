Almanacco del 21-09-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 21 settembre 2021)del giorno e ci siamo Buon martedì 21 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Matteo Apostolo Matteo che deriva dall’ebraico matti via poi latinizzato in Matteo se significa dono di Dio i proverbi dice a San Matteo cacciato salta in piedi facile che ci vuole sono nati oggi Stephen King Ivano Fossati Filippa lagerback Ma noi non possiamo non andare a fare gli auguri ai nostri dati di oggi Livia Alessandro Ernesto Gianfranco Giorgio Buon compleanno Siete tantissimi ragazzi eh ho tanti tantissimi auguri per il vostroi più rapidi come sempre andiamo a salutare con i messaggi a Tiziana Eleonora Buona giornata Rita Vittoria Buona giornata anche a te veramente un caro saluto poi andiamo a scorrere perché qui arrivano veramente messaggi all’ultimo Vivian Vito Andrea buona giornata anche a voi e infine anche Valentina Ciao ti sei svegliata ...