Alessandro Cattelan: Da Grande è un flop? (Di martedì 21 settembre 2021) Da Grande c’è solo il titolo perché gli ascolti hanno voltato le spalle ad Alessandro Cattelan che ha deluso. Il suo programma è stato battuto dalla concorrenza ma anche dalla stessa Rai 3. Insomma non certo un esordio da ricordare per lui… Alessandro Cattelan è stato sconfitto alla sua prima vera partita su Rai 1. Sconfitta pesante contro Enrico Papi e il suo rinnovato Scherzi a Parte. Sconfitta anche contro la Pallavolo maschile su Rai 3. I numeri non mentono mai in televisione: Da Grande si e? arenato a 2,3 milioni di spettatori e il 12,6% di share. Troppo poco. Le aspettative da Viale Mazzini erano ben altre. Erano, anche per il budget messo a disposizione, di riuscire ad aver trovato una nuova formula magica con un conduttore nuovo, diverso, proveniente da un altro mondo. Ma gli ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 21 settembre 2021) Dac’è solo il titolo perché gli ascolti hanno voltato le spalle adche ha deluso. Il suo programma è stato battuto dalla concorrenza ma anche dalla stessa Rai 3. Insomma non certo un esordio da ricordare per lui…è stato sconfitto alla sua prima vera partita su Rai 1. Sconfitta pesante contro Enrico Papi e il suo rinnovato Scherzi a Parte. Sconfitta anche contro la Pallavolo maschile su Rai 3. I numeri non mentono mai in televisione: Dasi e? arenato a 2,3 milioni di spettatori e il 12,6% di share. Troppo poco. Le aspettative da Viale Mazzini erano ben altre. Erano, anche per il budget messo a disposizione, di riuscire ad aver trovato una nuova formula magica con un conduttore nuovo, diverso, proveniente da un altro mondo. Ma gli ...

Advertising

RaiUno : Non vediamo l’ora di vedere le nuove puntate di @docnelletuemani ?? L’intervista di @Lucaargentero a #DaGrande è su… - MarioManca : Perché #DaGrande e Alessandro Cattelan meritano fiducia - Raiofficialnews : ??Due prime serate evento su @RaiUno per il nuovo show di @alecattelan: #DaGrande, domenica 19 e 26 settembre. Ospit… - livkarev : RT @Masse78: “Viviamo in un’epoca in cui la gente è malata di opinioni”. Alessandro Cattelan 19/09/2021 #Dagrande - lajoiedev1vre : RT @Masse78: “Viviamo in un’epoca in cui la gente è malata di opinioni”. Alessandro Cattelan 19/09/2021 #Dagrande -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Cattelan Terremoto a Mediaset, Paolo Bonolis lascia per passare alla Rai. Ecco in che programma e a chi ruba il posto E' da tempo che si parla di un passaggio in Rai di Paolo Bonolis che, in effetti, parteciperà a una nuova trasmissione della rete di Stato. Il famoso presentatore è stato ospite di Alessandro Cattelan che è sbarcato su Rai 1 con Da grande. Due serate evento dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con alcuni dei ...

Il direttore Coletta difende Da Grande dal flop Auditel: 'Colpa della pallavolo, a me i numeri non interessano' Intervistato da La Stampa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha difeso con le unghie e con i denti Alessandro Cattelan e Da Grande , gigantesco flop di questo inizio di stagione Rai. E non poteva essere altrimenti, visto e considerato che è stato Coletta a volere Cattelan, è stato Coletta a ...

Perché «Da grande» e Alessandro Cattelan meritano fiducia Vanity Fair Italia Da Grande, Fabrizio Corona sul flop di Alessandro Cattelan: “Bisogna saper fare” Da Grande, ascolti bassi per Alessandro Cattelan. Fabrizio Corona: "Flop" Rai Uno ha deciso di sperimentare una novità affidando al giovane ed ...

Cattelan flop, la regina è Maria De Filippi Domenica 19 settembre hanno esordito alcuni dei principali programmi Rai e Mediaset. In primo piano l’arrivo sulla prima rete di viale Mazzini ...

E' da tempo che si parla di un passaggio in Rai di Paolo Bonolis che, in effetti, parteciperà a una nuova trasmissione della rete di Stato. Il famoso presentatore è stato ospite diche è sbarcato su Rai 1 con Da grande. Due serate evento dove convivono canto, ballo, divertimento e approfondimenti, attraverso monologhi, performance e interazioni con alcuni dei ...Intervistato da La Stampa, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha difeso con le unghie e con i dentie Da Grande , gigantesco flop di questo inizio di stagione Rai. E non poteva essere altrimenti, visto e considerato che è stato Coletta a volere, è stato Coletta a ...Da Grande, ascolti bassi per Alessandro Cattelan. Fabrizio Corona: "Flop" Rai Uno ha deciso di sperimentare una novità affidando al giovane ed ...Domenica 19 settembre hanno esordito alcuni dei principali programmi Rai e Mediaset. In primo piano l’arrivo sulla prima rete di viale Mazzini ...